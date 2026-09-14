Banda News: 20 दिन पहले बेटी को जन्म देने वाली महिला ने की खुदकुशी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 14 Sep 2026 11:07 PM IST
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बांदा। 20 दिन पहले बेटी को जन्म देने वाली महिला ने अटारी में फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन कारण नहीं बता सके है। मायके से आए माता-पिता भी फिलहाल कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अरबई निवासी इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि उनकी चचेरी भाभी अंजली (24) ने रविवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे घर की अटारी में अपने दुपट्टे से फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद पारिवारिक ननद संता किसी काम से अटारी पर गईं तो उन्होंने उसे फंदे से लटका देखा।
घटना के समय अंजली की सास राजुल और ननद की बेटी क्रांति घर पर थीं। पति बृजेश प्रजापति मजदूरी करने बांदा गया था। परिजन के लौटने पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी।
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मौके पर शहर कोतवाली पुलिस और तहसीलदार पहुंचे। मायके हमीरपुर के गांव कोपरा से अंजली के माता-पिता भी आए हैं, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। महिला की शादी तीन मई 2022 को हुई थी। महिला के एक पुत्र व एक दुधमुंही बेटी है। शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अरबई निवासी इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि उनकी चचेरी भाभी अंजली (24) ने रविवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे घर की अटारी में अपने दुपट्टे से फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद पारिवारिक ननद संता किसी काम से अटारी पर गईं तो उन्होंने उसे फंदे से लटका देखा।
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घटना के समय अंजली की सास राजुल और ननद की बेटी क्रांति घर पर थीं। पति बृजेश प्रजापति मजदूरी करने बांदा गया था। परिजन के लौटने पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी।
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मौके पर शहर कोतवाली पुलिस और तहसीलदार पहुंचे। मायके हमीरपुर के गांव कोपरा से अंजली के माता-पिता भी आए हैं, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। महिला की शादी तीन मई 2022 को हुई थी। महिला के एक पुत्र व एक दुधमुंही बेटी है। शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।