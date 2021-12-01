Banda News: महिला ने फंदा लगाकर दी जान

युवराज सिंह ने बताया कि बुआ गीता देवी ने दोपहर करीब दो बजे फंदा लगा लिया। उनका छोटा बेटा स्कूल से लौटा तो उसे घटना की जानकारी हुई। परिजन गीता देवी को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।भतीजे के मुताबिक बुआ करीब दो वर्ष से अवसाद में थीं। फूफा राजेंद्र कुशवाहा की 10 साल पहले मौत हो चुकी है। उनका बड़ा बेटा अभय अहमदाबाद में मजदूरी करता है। बेटी शीतल बीकॉम कर रही है। कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि महिला के अवसाद में रहने की बात सामने आई है।