Banda News: वाहन के झोंके से अनियंत्रित होकर गिरी बाइक, पुरोहित की मौत

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देहात कोतवाली क्षेत्र के चहितारा गांव निवासी रामअनुज तिवारी ने बताया कि पिता अशोक कुमार तिवारी (65) गांव में पंडिताई करते थे। शनिवार दोपहर वह अपनी ससुराल कालिंजर क्षेत्र के सौंता गांव स्थित बखुरी में कथा सुनाने बाइक से जा रहे थे। नरैनी क्षेत्र में बांसी और भदरीपुर गांव के बीच एक वाहन उनके पास से गुजरा। इससे उठे हवा के झोंके से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। नरैनी कोतवाली इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।