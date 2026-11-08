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Banda News: वाहन के झोंके से अनियंत्रित होकर गिरी बाइक, पुरोहित की मौत

Sun, 08 Nov 2026 08:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:18 PM IST
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banda news
बांदा। कथा सुनाने ससुराल जा रहे पुरोहित की बाइक साइड से निकले वाहन से उठे हवा के झोंके से अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल पुरोहित की माैत हो गई।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के चहितारा गांव निवासी रामअनुज तिवारी ने बताया कि पिता अशोक कुमार तिवारी (65) गांव में पंडिताई करते थे। शनिवार दोपहर वह अपनी ससुराल कालिंजर क्षेत्र के सौंता गांव स्थित बखुरी में कथा सुनाने बाइक से जा रहे थे। नरैनी क्षेत्र में बांसी और भदरीपुर गांव के बीच एक वाहन उनके पास से गुजरा। इससे उठे हवा के झोंके से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। नरैनी कोतवाली इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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