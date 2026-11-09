बांदा: बागै नदी में डूबे तीसरे युवक का शव 18 घंटे बाद बरामद, परिजनों का हाल देख रोई हर आंख

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गौरतलब है कि रविवार दोपहर करीब तीन बजे नौगवां निवासी ऋषभ ,व उसका छोटा भाई अंश और मौसेरा भाई आयुष उर्फ आशू बागै नदी के सीमन घाट पर नहाने गए थे। इस दौरान ऋषभ गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में अंश और आयुष भी पानी में उतर गए और तीनों डूब गए थे।सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और स्थानीय तैराकों ने नाव की मदद से तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद ऋषभ और अंश को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। वहीं आयुष की तलाश के लिए पुलिस और ग्रामीण जुटे रहे। सोमवार को प्रयागराज से आई गोताखोरों की टीम ने अभियान चलाकर उसका शव बरामद कर लिया।एक ही हादसे में तीन किशोरों की मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मचा है।