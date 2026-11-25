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हरदौली गांव निवासी कालका प्रसाद (65) बुधवार को बाइक से जुगरेहली गांव जा रहे थे। जुगरेहली मोड़ के पास सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी टक्कर हो गई। दूसरी बाइक चला रहा युवक जिला प्रतापगढ़ गांव गोंडा निवासी नीरज (24) भी गिरकर चोटिल हो गया। राहगीरों की सूचना पर दोनों घायलों को सीएचसी ले जाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद कालका प्रसाद को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं नीरज का सीएचसी में ही उपचार किया गया।