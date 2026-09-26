Banda News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद

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कमासिन थाने में 23 अगस्त 2020 को एक गांव निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव अंदौरा निवासी राजेश उर्फ फौजी ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। 26 सितंबर को न्यायालय ने सुनवाई के बाद राजेश उर्फ फौजी को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष के कारावास और 2500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा करने के बाद अभियुक्त को न्यायालय से जमानत दे दी गई।