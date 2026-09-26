Banda News: ब्रिज कोर्स की शर्तों से परेशान शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

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जिलाध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2020 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया था। एनआईओएस ने इसके लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, लेकिन न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होने की शर्त पर आपत्ति है। भर्ती शासनादेश में केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रावधान था।शिक्षकों ने सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन और मातृत्व अवकाश संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने की समस्या भी उठाई। बीएसए ने सचिव से पत्राचार का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में बड़ोखर ब्लॉक अध्यक्ष भुवनेंद्र यादव, महुआ ब्लॉक मंत्री राजेश तिवारी, तिंदवारी ब्लॉक मंत्री इंद्रजीत निषाद, धीरेंद्र गुप्ता, जयगोपाल, अनुभव प्रकाश शर्मा, मंजू, रवि मिश्रा आदि शिक्षक मौजूद रहे।