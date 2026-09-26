Banda News: सर्पदंश से किशोर की मौत

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बांदा। थाना बदौसा के गांव गजपतिपुर निवासी रामसेवक ने बताया कि बेटा लालाराम शुक्रवार की रात चारपाई पर सो रहा था। उसके पास ही उसका एक साथी दीपक भी सो रहा था। रात में सांप ने लालाराम को डस लिया। उसकी चीख सुनकर घरवाले जग गए और उसे जिला अस्पताल ले आए। हालत नाजुक होने पर बेटे को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। (संवाद )