Banda News: समाधान दिवस में पेयजल और सफाई का मुद्दा उठा

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एसडीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण से वार्ता कर तुर्रा टंकी से इन क्षेत्रों में प्रतिदिन दो घंटे अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति कराने के निर्देश दिए। बदौसा मुक्तिधाम का खराब सबमर्सिबल पंप ठीक कराने के लिए ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया। भूमि विवादों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करने को कहा गया। बड़ी माता मंदिर के पास हाईवे की पुलिया की समस्या का स्थायी समाधान कराने के भी निर्देश दिए। पुलिस उपाधीक्षक अमरनाथ गुप्ता ने थानाध्यक्ष को फरियादियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए।