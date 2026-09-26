Banda News: समाधान दिवस में पेयजल और सफाई का मुद्दा उठा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:34 PM IST
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बदौसा (बांदा)। थानापरिसर में शनिवार को उपजिलाधिकारी अतर्रा शैलेंद्र कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ। इसमें नदी टोला बदौसा, बरछा ब और दुबरिया में पेयजल संकट, जलभराव और हाईवे-35 के किनारे कूड़े के ढेर व गंदगी की समस्या उठाई गई।
एसडीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण से वार्ता कर तुर्रा टंकी से इन क्षेत्रों में प्रतिदिन दो घंटे अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति कराने के निर्देश दिए। बदौसा मुक्तिधाम का खराब सबमर्सिबल पंप ठीक कराने के लिए ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया। भूमि विवादों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करने को कहा गया। बड़ी माता मंदिर के पास हाईवे की पुलिया की समस्या का स्थायी समाधान कराने के भी निर्देश दिए। पुलिस उपाधीक्षक अमरनाथ गुप्ता ने थानाध्यक्ष को फरियादियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
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एसडीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण से वार्ता कर तुर्रा टंकी से इन क्षेत्रों में प्रतिदिन दो घंटे अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति कराने के निर्देश दिए। बदौसा मुक्तिधाम का खराब सबमर्सिबल पंप ठीक कराने के लिए ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया। भूमि विवादों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करने को कहा गया। बड़ी माता मंदिर के पास हाईवे की पुलिया की समस्या का स्थायी समाधान कराने के भी निर्देश दिए। पुलिस उपाधीक्षक अमरनाथ गुप्ता ने थानाध्यक्ष को फरियादियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
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