Banda News: पुलिसकर्मियों ने सीखी सांकेतिक भाषा

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अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज की अध्यक्षता में अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था (एयूपीएडी) के सहयोग से यह कार्यशाला हुई। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सांकेतिक भाषा अनुवादक अपराजिता पांडेय ने पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्हें सांकेतिक भाषा की बुनियादी जानकारी और अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण में बधिर नागरिकों की शिकायतें समझने की बाधाएं दूर करने के तरीके सिखाए गए। शिवराज ने कहा कि यह प्रशिक्षण पुलिस-नागरिक संवाद बेहतर करेगा, जिससे बधिरों की समस्याएं समझने में मदद मिलेगी। सीओ प्रतिज्ञा सिंह और प्रतिसार निरीक्षक वेलास यादव भी मौजूद रहे।