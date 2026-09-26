Banda News: बाबूलाल चौराहे पर स्वचालित ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था शुरू

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बाबूलाल चौराहा दिनभर व्यस्त रहता है क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। चौराहे के आसपास व्यावसायिक प्रतिष्ठान और पैदल राहगीरों की आवाजाही भी रहती है। नई सिग्नल व्यवस्था से प्रत्येक दिशा के यातायात को निर्धारित समय के अनुसार रास्ता मिलेगा। स्वचालित प्रणाली शुरू होने से पुलिसकर्मियों को मौके पर यातायात नियंत्रित करने की आवश्यकता कम होगी। वाहन चालकों को लाल बत्ती पर रुकना और हरी बत्ती होने पर आगे बढ़ना होगा। इससे चौराहे पर यातायात संचालन अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।नगर पालिका ने बाबूलाल चौराहे का पहले ही सुंदरीकरण कराया है। यहां सार्वजनिक शौचालय, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और एक पुलिस चौकी भी स्थापित है। अब स्वचालित ट्रैफिक सिग्नल शुरू होने से यातायात प्रबंधन में एक और सुविधा जुड़ गई है। पुलिस चौकी की मौजूदगी से सिग्नल व्यवस्था के साथ यातायात नियमों का पालन कराने में मदद मिलेगी। व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव और तकनीकी सुधार जरूरी होगा।