Banda News: तीन खंड शिक्षाधिकारी मिले, एक का स्थानांतरण
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 14 Sep 2026 11:28 PM IST
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बांदा। शासन ने जिले में तीन नए खंड शिक्षाधिकारियों की तैनाती की है। वहीं एक खंड शिक्षाधिकारी का स्थानांतरण गैर जनपद में किया है। इससे कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन फिर भी कई विकास खंड खाली रहेंगे।
जिले में 10 के सापेक्ष वर्तमान में तीन खंड शिक्षाधिकारियों की तैनाती थी। इसमें से खंड शिक्षाधिकारी किशन कुमार का स्थानांतरण फतेहपुर कर दिया गया है। वहीं आजमगढ़ से बृजेश कुमार श्रीवास्तव, सुल्तानपुर से उदयराज मौर्य और मऊ से बलीराम को बांदा भेजा गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है।
उधर, जिलाधिकारी अमित आसेरी ने तीन खंड विकास अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। कमासिन में तैनात बीडीओ ओमप्रकाश द्विवेदी को बड़ोखर खुर्द और बड़ोखर खुर्द में तैनात बीडीओ सुभाष चंद्र को तिंदवारी की जिम्मेदारी दी गई है। कमासिन में नवीन तैनात बीडीओ अमरेश सिंह चौहान को भेजा गया है। (ब्यूरो)
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जिले में 10 के सापेक्ष वर्तमान में तीन खंड शिक्षाधिकारियों की तैनाती थी। इसमें से खंड शिक्षाधिकारी किशन कुमार का स्थानांतरण फतेहपुर कर दिया गया है। वहीं आजमगढ़ से बृजेश कुमार श्रीवास्तव, सुल्तानपुर से उदयराज मौर्य और मऊ से बलीराम को बांदा भेजा गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है।
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उधर, जिलाधिकारी अमित आसेरी ने तीन खंड विकास अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। कमासिन में तैनात बीडीओ ओमप्रकाश द्विवेदी को बड़ोखर खुर्द और बड़ोखर खुर्द में तैनात बीडीओ सुभाष चंद्र को तिंदवारी की जिम्मेदारी दी गई है। कमासिन में नवीन तैनात बीडीओ अमरेश सिंह चौहान को भेजा गया है। (ब्यूरो)
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