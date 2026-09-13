Banda News: आईटीआई में दूसरे चरण के प्रवेश शुरू

विज्ञापन

शहर के कनवारा रोड स्थित आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। यहां इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आरएसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक इलेक्ट्रानिक व्हीकल, इलेक्ट्रानिक मैकेनिक, कारपेटिंग, वेंडर, फैशन डिजाइनिंग, कास्मेटोलॉजी, पेंटर, स्विंग टेक्नालॉजी, आरटीजन, रोबोटिक, मैन्यू फैक्चरिंग समेत 20 से ज्यादा ट्रेडे संचालित हैं। पहले चरण में यहां 756 सीटों के सापेक्ष 335 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिए हैं। अब दूसरे चरण के प्रवेश शुरू हुए हैं। यह 17 सितंबर तक चलेंगे। आईटीआई प्राचार्य अमित कुमार पटेल ने बताया कि दूसरे चरण के प्रवेश शुरू हो गए हैं। निदेशालय से मिली मेरिट के आधार पर प्रवेश चल रहे हैं।