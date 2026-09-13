Banda News: आईटीआई में दूसरे चरण के प्रवेश शुरू
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:14 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:14 PM IST
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बांदा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में अब दूसरे चरण के प्रवेश शुरू हो गए हैं। पहले चरण में आईटीआई की 20 से ज्यादा ट्रेडों में 335 प्रवेश हो चुके हैं। आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों में कुल 756 सीटें हैं। पहले चरण के प्रवेश 11 सितंबर तक चले थे।
शहर के कनवारा रोड स्थित आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। यहां इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आरएसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक इलेक्ट्रानिक व्हीकल, इलेक्ट्रानिक मैकेनिक, कारपेटिंग, वेंडर, फैशन डिजाइनिंग, कास्मेटोलॉजी, पेंटर, स्विंग टेक्नालॉजी, आरटीजन, रोबोटिक, मैन्यू फैक्चरिंग समेत 20 से ज्यादा ट्रेडे संचालित हैं। पहले चरण में यहां 756 सीटों के सापेक्ष 335 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिए हैं। अब दूसरे चरण के प्रवेश शुरू हुए हैं। यह 17 सितंबर तक चलेंगे। आईटीआई प्राचार्य अमित कुमार पटेल ने बताया कि दूसरे चरण के प्रवेश शुरू हो गए हैं। निदेशालय से मिली मेरिट के आधार पर प्रवेश चल रहे हैं।
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शहर के कनवारा रोड स्थित आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। यहां इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आरएसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक इलेक्ट्रानिक व्हीकल, इलेक्ट्रानिक मैकेनिक, कारपेटिंग, वेंडर, फैशन डिजाइनिंग, कास्मेटोलॉजी, पेंटर, स्विंग टेक्नालॉजी, आरटीजन, रोबोटिक, मैन्यू फैक्चरिंग समेत 20 से ज्यादा ट्रेडे संचालित हैं। पहले चरण में यहां 756 सीटों के सापेक्ष 335 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिए हैं। अब दूसरे चरण के प्रवेश शुरू हुए हैं। यह 17 सितंबर तक चलेंगे। आईटीआई प्राचार्य अमित कुमार पटेल ने बताया कि दूसरे चरण के प्रवेश शुरू हो गए हैं। निदेशालय से मिली मेरिट के आधार पर प्रवेश चल रहे हैं।
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