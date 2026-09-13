Banda News: अबतक नहीं मिली यमुना में छलांग लगाने वाली युवती

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कमासिन थाना क्षेत्र के गांव कठार निवासी शिवकुमार यादव की पुत्री संगीता (18) ने शनिवार को दोपहर करीब एक बजे दादौं घाट स्थित यमुना पुल से छलांग लगा दी थी। उसने एक सुसाइड नोट भी पुल पर अपने सामान के साथ छोड़ा था। दोपहर बाद से 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी उसका नदी में कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस व पीएसी फ्लड कंपनी नदी में उसकी खोज कर रही है। बता दें कि घर में खाना बनाने को लेकर कामचोर कहने पर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया था।