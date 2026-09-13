Banda News: आरोग्य मेले में नहीं मिली डेंगू जांच की सुविधा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

शहर के छाबी तालाब स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष डॉक्टर रामप्रसाद त्यागी मरीजों को देखते मिले। यहां 24 मरीज बुखार के और 15 मरीज आयुष से संबंधित आए थे। यहां मरीजों को सिर्फ मलेरिया और टायफाइड की जांच सुविधा मिली। स्टाफ नर्स मीनू वर्मा, फार्मासिस्ट प्रशांत आदि मौजूद मिले।अतर्रा के कृष्णानगर स्थित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मरीजों को उपचार के लिए सीएचसी भेज दिया गया। यहां चोरी के बाद एक भी जांच मशीनें नहीं हैं। केंद्र पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट तक नहीं मिले। सपोर्ट स्टाफ जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि करीब 15 दिन पहले केंद्र में चोरी हो गई थी। चोर थर्मामीटर, शुगर जांच मशीन, बीपी मशीन, वजन मशीन समेत अन्य सामान ले गए। इसके बाद से केंद्र पर मरीजों की जांच और उपचार प्रभावित है। रविवार दोपहर तक दवा और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंचे करीब आठ-10 मरीजों को सीएचसी भेज दिया गया।केंद्र पर डॉक्टर की तैनाती न होने के साथ फार्मासिस्ट भी नहीं है। आरोग्य मेले के दिन भी मरीजों को उपचार के बजाय दूसरे स्वास्थ्य केंद्र का रास्ता दिखाया गया।वायरल बुखार के लक्षण मिलेतिंदवारी/जसपुरा। क्षेत्र के गांव मुंगुस के पंचायत भवन में आयोजित आरोग्य मेले में 21 मरीजों का पंजीकरण कर स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया। चिकित्सकों ने मरीजों में चर्म रोग और वायरल बुखार के लक्षण पाए गए। जसपुरा क्षेत्र के गड़रिया, सिंधनकलां और चंदवारा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 81 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। गड़रिया में 35, सिंधनकलां में 16 और चंदवारा में 30 मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श व दवाएं दी गईं। (संवाद)