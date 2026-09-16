Banda News: ओम मेडिकल के कारोबार की हकीकत जांचने हमीरपुर पहुंची पुलिस

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टीम टेढ़ा स्थित मुख्य आरोपी प्रियांशु गुप्ता उर्फ किशन के बहनोई रवींद्र गुप्ता की ओम मेडिकल एजेंसी की जांच करने की तैयारी में है। टीम फिलहाल वहीं रुकी है।फर्म के नाम पर कोडीनयुक्त सिरप का कारोबार चल रहा था। पुलिस फर्म के नाम पर हुए कारोबार, दवाओं की खरीद-फरोख्त और रुपयों के लेन-देन की तह तक जाने के तैयारी में है। इससे अवैध कारोबार के नेटवर्क से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।हमीरपुर में पुलिस टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ओम मेडिकल एजेंसी के जरिए किन-किन लोगों से कारोबार किया गया है। फर्म के नाम पर कौन-कौन सी दवाएं मंगाई गईं और उनका वितरण कहां हुआ है।इसके अलावा कारोबार में हुए रुपयों के लेन-देन और संबंधित अभिलेखों की भी पड़ताल होगी। पुलिस कारोबार में प्रयोग की गई अन्य फर्मों की भी व्यापक जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य सिरप के कारोबार से जुड़े लोगों और उसके पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करना है।पुलिस ने सिरप कारोबार में शामिल चार प्रमुख आरोपियों प्रियांशु गुप्ता, रोहित पांडेय, प्रवीण गुप्ता और एक अन्य आरोपी के नंबरों की जांच कर पांच नए मोबाइल नंबरों को संदिग्ध पाया है। इन पांच नंबरों से चारों आरोपी बातचीत कर रहे थे।पुलिस इन नंबरों की भी हिस्ट्री निकाल रही है जिससे जांच को दिशा मिल सके। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों के मनी ट्रेल पर भी जांच कर रही है जिससे रुपयों के लेन-देन का भी खुलासा हो सके।