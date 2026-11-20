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यह समस्या बिजली की आपूर्ति न होने से छिलोलर तेंदुरा पेयजल परियोजना से जुड़े 32 पंपिंग स्टेशनों के बंद रहने से आई। ग्रामीण टैंकर और अन्य संसाधनों से पानी मंगवाकर किसी तरह जरूरतें पूरी कर रहे हैं। उन्होंने स्थाई समाधान की मांग की।पूर्व में बिजली की सप्लाई ठप होने से पंपिंग स्टेशन चालू नहीं हो सके थे, जिसके लिए लोगों ने सत्याग्रह किया था।जल सत्याग्रह में शामिल रहे मोहम्मद रफीक खान, दिनेश गुप्ता लालू और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्राणनाथ सोनकर समेत अन्य ग्रामीणों ने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित रहने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे पेयजल संकट न हो सके। चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण फिर शांतिपूर्ण जल सत्याग्रह करेंगे।परियोजना से जुड़ी एलएंडटी के मैकेनिकल इंजीनियर अक्षत तिवारी ने बताया कि ट्रांसमिशन ग्रिड के पास तार कटने से पंप हाउस की 33 केवी स्वतंत्र बिजली लाइन बाधित हुई है। जनरेटर के जरिये एक-दो गांवों में पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इससे 300 गांवों की आपूर्ति करना संभव नहीं है। अवर अभियंता मुकेश चौधरी और सहायक अभियंता अंकित वर्मा की टीम बिजली विभाग के साथ समन्वय कर लाइन दुरुस्त कराने और आपूर्ति बहाल करने में जुटी है।