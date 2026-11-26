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तिंदवारी थाना क्षेत्र के मुंगुस गांव निवासी छोटू वर्मा ने बताया कि भाई चुन्नू (26) चचेरे भाई अजय (22) के साथ बुधवार देर शाम बबेरू कोतवाली क्षेत्र के निभौर गांव स्थित ससुराल जा रहे थे। वहां उसकी पत्नी काजल रह रही थी। दोनों बाइक से उसे लेने जा रहे थे। इसी दौरान तिंदवारी-बबेरू मार्ग पर धौसड़ मोड़ के पास सामने से आ रहे ई-रिक्शा से बाइक की टक्कर हो गई।हादसे में ई-रिक्शा चालक बबेरू के सिमौनी गांव निवासी सुभेष यादव (45) की मौत हो गई थी। घायल चुन्नू और अजय को तिंदवारी पीएचसी पहुंचाया गया। यहां इलाज के दौरान चुन्नू ने भी दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल अजय का कानपुर में इलाज जारी है।छोटू ने बताया कि चुन्नू सूरत में रहकर मजदूरी करता था और दीपावली पर गांव आया था। थानाध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि हादसे में घायल दूसरे युवक की भी मौत हो गई है।