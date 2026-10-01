Banda News: कच्ची शराब पीने से अधेड़ की मौत

विज्ञापन







तिंदवारी (बांदा)। थाना क्षेत्र के गांव पिपरगंवा में बृहस्पतिवार को दोपहर कच्ची शराब पीने के बाद अधेड़ की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे पीएचसी लेकर पहुंचे यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिपरगंवा निवासी रम्मा प्रजापति (55) बृहस्पतिवार को सुबह गांव के रामशरण वर्मा के साथ कच्ची शराब पी रहा था। दोपहर करीब 12 बजे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए। मृतक के तीन बेटे संतोष, शिवदास व मकरम तथा बेटी प्रियंका हैं। उसके पास दो बीघे कृषि भूमि बताई गई है। पत्नी करुईया का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि रम्मा शराब का आदी बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल सकेगा।

फोटो-39- मृतक रम्मा प्रजापति। फाइल फोटो।