Banda News: मूसलाधार बारिश में भी केन नदी तट पर महाआरती

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बांदा। मूसलाधार बारिश के बावजूद मंगलवार को केन नदी तट पर महाआरती आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और मां केन माता के जयकारे लगाए। विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा समिति और गंगा समग्र कानपुर प्रांत ने संयुक्त रूप से यह महाआरती आयोजित की। इस दौरान नेपाल त्रासदी के मृतकों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। गोरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने इसे सनातन आस्था की ताकत बताया। उन्होंने केन नदी की स्वच्छता और संरक्षण की जिम्मेदारी पर जोर दिया। संगठन बुंदेलखंड में केन और यमुना नदियों के लिए जनजागरूकता अभियान चलाएगा। (संवाद)



फोटो 18- केन नदी तट पर महाआरती करते श्रद्धालु। स्रोत - आयोजक