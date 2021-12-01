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हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों को गंभीर हालत में नरैनी सीएचसी से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी बाजार निवासी सराफा व्यवसायी राहुल सोनी (33) अपने मुनीम शैलेंद्र (22) के साथ नरैनी में व्यापारियों से तगादा करने आए थे।पनगरा गांव के पास सामने से आए चार पहिया वाहन से उनकी बाइक टकरा गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को सीएचसी नरैनी में भर्ती कराया। चिकित्सक डॉ. मनीष ने दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा ने बताया कि दुर्घटना में शामिल चार पहिया वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। (संवाद)