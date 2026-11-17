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इसके अनुसार जिले में कुल 12,40,375 मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गई।जिला निर्वाचन अधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, संशोधन कराने और नाम हटाने के लिए 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके लिए 21 व 22 नवंबर तथा 28 व 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या के अनुसार तिंदवारी में 3,12,416, बबेरू में 3,18,433, नरैनी (अजा) में 3,25,368 और बांदा में 2,84,158 मतदाता हैं। आलेख्य सूची की हार्ड कॉपी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार और सॉफ्ट कॉपी राजनीतिक दलों को निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियुक्त बीएलए की बूथवार सूची संबंधित एसडीएम/ईआरओ कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराएं।पुनरीक्षण अवधि में विधानसभा स्तर और जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करने और अधिक से अधिक सहयोग देने का अनुरोध किया गया।