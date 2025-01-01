Banda News: अभिनेता सोनू सूद ने रोहित की पुस्तक का किया विमोचन
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 18 Nov 2026 12:01 AM IST
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बांदा। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने नई दिल्ली में बांदा के युवा उद्यमी और लेखक रोहित जैन की पुस्तक गलतियों का MBA-जो बिजनेस स्कूल नहीं सिखाता का विमोचन किया।
इस मौके पर सोनू सूद ने कहा कि संघर्ष और सफलता की कहानियां उन्हें भी प्रेरित करती हैं। इस पुस्तक का विमोचन बांदा में आयोजित बांदा गौरव सम्मान समारोह के मंच पर भी किया गया। रोहित जैन ने कहा कि दिल्ली के बाद अपनी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित मंच से पुस्तक का विमोचन होना उनके लिए गर्व की बात है।
पुस्तक में उन्होंने उद्यमिता के 12 वर्षों के अनुभव, संघर्ष और असफलताओं से मिली सीख साझा की है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है।
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बांदा निवासी रोहित जैन उद्यमी, एंजेल इन्वेस्टर और बिजनेस एवं फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं। सोशल मीडिया पर उनके छह लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियो को 10 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। (संवाद)
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इस मौके पर सोनू सूद ने कहा कि संघर्ष और सफलता की कहानियां उन्हें भी प्रेरित करती हैं। इस पुस्तक का विमोचन बांदा में आयोजित बांदा गौरव सम्मान समारोह के मंच पर भी किया गया। रोहित जैन ने कहा कि दिल्ली के बाद अपनी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित मंच से पुस्तक का विमोचन होना उनके लिए गर्व की बात है।
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पुस्तक में उन्होंने उद्यमिता के 12 वर्षों के अनुभव, संघर्ष और असफलताओं से मिली सीख साझा की है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है।
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बांदा निवासी रोहित जैन उद्यमी, एंजेल इन्वेस्टर और बिजनेस एवं फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं। सोशल मीडिया पर उनके छह लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियो को 10 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। (संवाद)