फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Install statues of the founding tigers of Panna.

Banda News: पन्ना के संस्थापक बाघों की प्रतिमाएं लगवाएं

Sat, 03 Oct 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Install statues of the founding tigers of Panna.
फोटो -9-पन्ना टाइगर रिजर्व की संस्थापक बाघिन टी 1 अपने शावकों के साथ। स्रोत - विभाग
करतल। पन्ना टाइगर रिजर्व को दोबारा बाघों से आबाद करने वाले संस्थापक बाघों की स्मृति में उनकी प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग उठी है।
विज्ञापन

वन्यजीव संरक्षण सप्ताह पर वन्यजीव प्रेमी अरुण सिंह ने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट पर हाल ही में हथिनी वत्सला की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी तरह संस्थापक बाघों की प्रतिमाएं लगाई जाएं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में पन्ना बाघ विहीन हो गया था।

इसके बाद बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व से नर-मादा बाघ लाकर पन्ना में छोड़े गए। टी-1 से टी-7 तक के संस्थापक बाघों ने पन्ना के जंगल को दोबारा आबाद करने में अहम भूमिका निभाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed