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= नितिन सिंह बने मैन ऑफ द मैच और धोनी ठाकुर रहे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट= बांदा बॉक्स क्रिकेट के पहले सीजन का समापनसंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। बांदा बॉक्स क्रिकेट के प्रथम सीजन का समापन किया गया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सीएनसी एंटरप्राइजेज और स्वराज वॉरियर्स के बीच खेला गया, जिसमें सीएनसी एंटरप्राइजेज ने प्रदर्शन करते हुए स्वराज वॉरियर्स को पराजित कर प्रथम सीजन की विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नितिन सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया।क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में धोनी ठाकुर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वहीं नितिन सिंह ने बेस्ट बल्लेबाज का खिताब अपने नाम किया। धोनी ठाकुर ने सर्वाधिक विकेट लेकर गेंदबाजी में भी अपना दबदबा कायम रखा।फाइनल समारोह में मुख्य अतिथि दिलीप सिंह गौर (लाला भाई), चंद्रमौली भारद्वाज, सुनील सक्सेना, महेश साहिल, राजेंद्र अवस्थी, विकल्प शर्मा, अबरार, अजय, रेहान व कृष्णा तिवारी उपस्थित रहे। टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक भगवत प्रसाद क्रिकेट अकादमी के संस्थापक अंकित कुशवाहा रहे। आयोजन को सफल बनाने में मुफीद खान, सुजाउद्दीन खान, शाहिद खान, आदित्य सिंह, शफीक खान आदि रहे। टूर्नामेंट में स्कोरिंग की जिम्मेदारी शैलेंद्र ने बखूबी निभाई, जबकि कमेंट्री का दायित्व खुर्शीद उर्फ गुड्डू ने संभाला।प्रतियोगिता में विजेता सीएनसी एंटरप्राइजेज को 60 हजार रुपये नकद व ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उपविजेता स्वराज वॉरियर्स को 40 हजार रुपये वट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। तीसरे एवं चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 15-15 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।