Banda News: 24 घंटे में यमुना 53 सेंटीमीटर तो केन 3.51 मीटर बढ़ी
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:22 PM IST
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बांदा। बुंदेलखंड में लगातार हो रही बारिश का असर यमुना और केन नदी के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। शनिवार को यमुना का जलस्तर बढ़कर 90.26 मीटर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 89.73 मीटर था। इस तरह एक दिन में यमुना के जलस्तर में 0.53 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई।
केन नदी के जलस्तर में इससे अधिक तेजी देखी गई। शुक्रवार को 94.59 मीटर दर्ज जलस्तर शनिवार को बढ़कर 98.10 मीटर पहुंच गया। यानी 24 घंटे में केन का जलस्तर करीब 3.51 मीटर बढ़ा है।
दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। लगातार बारिश जारी रहने से आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। (ब्यूरो)
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केन नदी के जलस्तर में इससे अधिक तेजी देखी गई। शुक्रवार को 94.59 मीटर दर्ज जलस्तर शनिवार को बढ़कर 98.10 मीटर पहुंच गया। यानी 24 घंटे में केन का जलस्तर करीब 3.51 मीटर बढ़ा है।
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दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। लगातार बारिश जारी रहने से आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। (ब्यूरो)
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