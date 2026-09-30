Banda News: नाबालिगों के साथ यौन शोषण में सुनवाई आज

पिछली सुनवाई में अनुसंधान सहायक दिल्ली, महिला आयोग कर्मी सौरभ सिंह के बयान हुए। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के सौरभ अग्रवाल के बयान भी दर्ज किए गए। विपक्षी अधिवक्ता ने इन बयानों पर जिरह की थी। नाबालिगों के यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता निलंबित जेई रामभवन आरोपी है।उसके साथ दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ पर आईटी एक्ट व संगठित साजिश के आरोप हैं। दोनों के खिलाफ 31 अक्तूबर 2020 को दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ। 2021 में न्यायालय ने इस मामले में आरोप तय किए। सीबीआई ने मुकदमे में 12 गवाहों को शामिल किया है। (संवाद)