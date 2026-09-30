Banda News: फसल बीमा के सर्वे में देरी पर किसान चिंतित
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 30 Sep 2026 11:34 PM IST
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बांदा। खरीफ फसलों पर अतिवृष्टि से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। जय जवान-जय किसान एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्यावधि सर्वे की मांग की है। संगठन ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा और कलक्ट्रेट में धरना भी दिया।
एसोसिएशन के अनुसार 24 से 26 सितंबर की बारिश से फसलों को और क्षति हुई। संभावित उपज में 50 फीसदी से अधिक कमी पर मध्यावधि सर्वे का प्रावधान है। इससे किसानों को बीमित राशि की 25 फीसदी तक तत्काल सहायता मिलती है। संगठन ने बताया कि फसल बीमा और राजस्व विभाग के सर्वे की अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
राजस्व सर्वे में 33 फीसदी से अधिक क्षति पर अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता मिलती है। बीमा सर्वे मौसम से संभावित उपज में कमी का आकलन करता है। एसोसिएशन ने खरीफ 2025 की लंबित बीमा पॉलिसियों के भुगतान की भी मांग की। एसोसिएशन ने चित्रकूटधाम और झांसी मंडल के आयुक्तों को भी भेजे पत्र में सर्वे कराने की मांग की है। गुलाब सिंह, घनश्याम, राजाराम, सुरेश कुमार, महेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।
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एसोसिएशन के अनुसार 24 से 26 सितंबर की बारिश से फसलों को और क्षति हुई। संभावित उपज में 50 फीसदी से अधिक कमी पर मध्यावधि सर्वे का प्रावधान है। इससे किसानों को बीमित राशि की 25 फीसदी तक तत्काल सहायता मिलती है। संगठन ने बताया कि फसल बीमा और राजस्व विभाग के सर्वे की अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
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राजस्व सर्वे में 33 फीसदी से अधिक क्षति पर अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता मिलती है। बीमा सर्वे मौसम से संभावित उपज में कमी का आकलन करता है। एसोसिएशन ने खरीफ 2025 की लंबित बीमा पॉलिसियों के भुगतान की भी मांग की। एसोसिएशन ने चित्रकूटधाम और झांसी मंडल के आयुक्तों को भी भेजे पत्र में सर्वे कराने की मांग की है। गुलाब सिंह, घनश्याम, राजाराम, सुरेश कुमार, महेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।
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