Banda News: सुरक्षा कानून के लिए वकीलों ने सौंपा ज्ञापन

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बांदा। अध्यक्ष विमल कुमार सिंह व महासचिव राजेश कुमार त्रिपाठी सोनू के नेतृत्व में जिला अधिवक्ता संघ ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने सहित 12 सूत्री मांगें राष्ट्रपति को संबोधित की गईं। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप लागू करने की मांग प्रमुख है। अधिवक्ताओं ने हड़ताल न करने की अंडरटेकिंग के दबाव का विरोध किया। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही अधिनियम संसद में लाने और कॉलेजियम सिस्टम पर रोक लगाने की मांग की। अन्य मांगों में टोल कर माफी, प्रोत्साहन भत्ता और कल्याण निधि में वृद्धि शामिल है। न्यायिक परिसरों में बैठने की व्यवस्था की मांग भी की गई। अधिवक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से इन मांगों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की। (संवाद)