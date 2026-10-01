Banda News: नवरात्र मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:00 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:00 AM IST
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गिरवां। श्री सिद्धिदात्री विंध्यवासिनी मंदिर पर 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले दस दिवसीय शारदीय नवरात्र मेला महोत्सव को लेकर बुधवार को विंध्यवासिनी चौकी में पीस कमेटी की बैठक हुई। उप जिलाधिकारी ने बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कहा कि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है इसलिए व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही न हो और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न उठानी पड़े। बैठक में श्री सिद्धिदात्री विंध्यवासिनी प्रबंध समिति के अध्यक्ष आलोक तिवारी, प्रबंधक शैलेंद्र शुक्ला, प्रेम स्वरूप द्विवेदी, ऋषि कुमार अवस्थी, थानाप्रभारी गिरवां सुरेश कुमार सैनी, चौकी प्रभारी मुकेश कुमार समेत अन्य अधिकारी रहे। (संवाद)
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