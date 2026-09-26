फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Floodwaters cover the Chandraval causeways; traffic movement halted.Floodwaters cover the Chandraval causeways; traffic movement halted.

Banda News: चंद्रावल के रपटों पर बाढ़ का पानी, आवागमन बंद

Sat, 26 Sep 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Floodwaters cover the Chandraval causeways; traffic movement halted.Floodwaters cover the Chandraval causeways; traffic movement halted.
फोटो-18-पड़ोहरा-नांदादेव रपटे के ऊपर से बहता पानी। संवाद
पैलानी। चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से पैलानी तहसील क्षेत्र में नांदादेव-पड़ोहरा और गौरी-अमारा रपटों पर बाढ़ का पानी आ गया।
विज्ञापन

दोनों रपटों के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजरने से आवागमन फिर बंद हो गया है। इससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हालांकि सिंधन कलां में तुरी नाले से लोगों का आवागमन जारी है।

चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना पर तहसीलदार पैलानी महेंद्र कुमार गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर रपटों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को पानी के बीच पैदल या वाहन से आवागमन न करने की हिदायत दी। नाव से आवागमन की स्थिति में लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed