Banda News: नशे में पत्नी से झगड़े के बाद ई-रिक्शा चालक ने दी जान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 10:51 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 10:51 PM IST
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बांदा। नशे में पत्नी के विवाद के बाद ई-रिक्शा चालक ने फंदा लगाकर जान दे दी। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव गुरेह के भज्जू का पुरवा निवासी राजकरन ने बताया कि ममेरे भाई श्यामसुंदर (50) ने शुक्रवार रात घर के कमरे में लगे बांस की बल्ली से दुपट्टे से फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद पत्नी ने देखा तो जानकारी हुई। राजकरन ने बताया कि श्यामसुंदर नशे का आदी था। ई-रिक्शा चलाता था। घटना की रात वह नशे में घर आया था। इस दौरान पत्नी सुनैना से विवाद हो गया। इस पर उसने फंदा लगा लिया। देहात कोतवाली प्रभारी मुकेश सिंह ने बताया कि नशे में पति-पत्नी में विवाद होने पर चालक ने आत्महत्या की है।
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