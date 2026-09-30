Banda News: चार और मरीजों में डेंगू, संख्या 29 पहुंची
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:32 PM IST
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बांदा। जिले में वायरल बुखार लोगों की हालत पस्त किए है। डेंगू बुखार भी जोर पकड़े है। जिला अस्पताल की पैथोलॉजी जांच में बुधवार को चार और लोगों को डेंगू बुखार की पुष्टि की गई। जिले में अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 29 पहुंच गई है। इनमें सरकारी अस्पताल में 21 व प्राइवेट जांच में आठ मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है।
जिले में इन दिनों वायरल बुखार के बीच डेंगू भी लोगों की हालत पस्त किए हुए है। प्रतिदिन जिला अस्पताल की ओपीडी में 400 मरीजों की जांच हो रही है। आम दिनों की अपेक्षा यह संख्या 150 अधिक है। इनमें से प्रतिदिन 12 से 19 बुखार पीड़ितों के सैंपल डेंगू जांच के लिए लगाए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंतराल में 24 बुखार पीड़ितों के डेंगू जांच के सैंपल लगाए गए। इनमें से चार मरीजों में डेंगू बुखार की पुष्टि की गई है। सभी डेंगू पीड़ित मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी पूजा अहिरवार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां हाउस इंडेक्स सर्वे कराकर घरों में जलजमाव वाले पात्रों को खाली कराया जा रहा है। एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है।
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जिले में इन दिनों वायरल बुखार के बीच डेंगू भी लोगों की हालत पस्त किए हुए है। प्रतिदिन जिला अस्पताल की ओपीडी में 400 मरीजों की जांच हो रही है। आम दिनों की अपेक्षा यह संख्या 150 अधिक है। इनमें से प्रतिदिन 12 से 19 बुखार पीड़ितों के सैंपल डेंगू जांच के लिए लगाए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंतराल में 24 बुखार पीड़ितों के डेंगू जांच के सैंपल लगाए गए। इनमें से चार मरीजों में डेंगू बुखार की पुष्टि की गई है। सभी डेंगू पीड़ित मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी पूजा अहिरवार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां हाउस इंडेक्स सर्वे कराकर घरों में जलजमाव वाले पात्रों को खाली कराया जा रहा है। एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है।
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