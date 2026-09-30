Banda News: चार और मरीजों में डेंगू, संख्या 29 पहुंची

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जिले में इन दिनों वायरल बुखार के बीच डेंगू भी लोगों की हालत पस्त किए हुए है। प्रतिदिन जिला अस्पताल की ओपीडी में 400 मरीजों की जांच हो रही है। आम दिनों की अपेक्षा यह संख्या 150 अधिक है। इनमें से प्रतिदिन 12 से 19 बुखार पीड़ितों के सैंपल डेंगू जांच के लिए लगाए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंतराल में 24 बुखार पीड़ितों के डेंगू जांच के सैंपल लगाए गए। इनमें से चार मरीजों में डेंगू बुखार की पुष्टि की गई है। सभी डेंगू पीड़ित मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी पूजा अहिरवार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां हाउस इंडेक्स सर्वे कराकर घरों में जलजमाव वाले पात्रों को खाली कराया जा रहा है। एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है।