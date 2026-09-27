Banda News: ग्राम सभा प्रस्ताव की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
नरैनी। बुंदेलखंड जागरण मंच के अध्यक्ष राजू वैश्य ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग और कुष्ठ पेंशन लाभार्थियों के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। राजू वैश्य ने बताया कि ग्रामीण आवेदकों को दिव्यांग या कुष्ठ प्रमाण पत्र के साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव भी देना पड़ता है। जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम सभा का प्रस्ताव प्राप्त करने में कई दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों के कारण कई पात्र लोग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाते। राजू वैश्य ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया समान करने की मांग की है। इससे सरल तरीके से पेंशन का लाभ मिल सकेगा। (संवाद)
विज्ञापन