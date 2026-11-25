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परिवाद के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्रीनगर अलीगंज निवासी अर्जुन सिंह ने कुशवाहानगर निवासी सुरेंद्र कुमार तिवारी को दिसंबर 2019 में घरेलू जरूरत के लिए 1.60 लाख रुपये उधार दिए थे। इसकी अदायगी के लिए आरोपी ने 24 जनवरी 2020 को दो चेक दिए थे। इनमें एक लाख 60 हजार रुपये की राशि थी। परिवादी ने 13 फरवरी 2020 को चेक बैंक में लगाए तो अपर्याप्त धनराशि के कारण दोनों चेक बाउंस हो गए। आरोपी के कहने पर 19 फरवरी को दोबारा चेक लगाए गए लेकिन अगले दिन फिर भुगतान नहीं हुआ। पांच मार्च 2020 को विधिक नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने चेक गारंटी के तौर पर देने और भुगतान कर देने की दलील दी लेकिन इसका कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए चेक की कुल राशि की दोगुनी रकम यानी 3.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड एक माह में जमा करने का आदेश दिया। दोषी को अदालत से जमानत दे दी गई।