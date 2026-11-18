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थानाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह के अनुसार 17 नवंबर को महिला आरक्षी पूनम देवी, रेखा वर्मा और पल्वी एंटी रोमियो स्क्वॉड के तहत नौब में थीं। मुखबिर ने बताया कि एक व्यक्ति विद्यालय के पास लड़कियों पर टिप्पणी कर पीछा करता है और अश्लील गाने गाता है। दरोगा विनीत यादव ने आरोपी को पकड़ लिया। उसने अपना नाम नौब निवासी चंदा बताया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया। (संवाद)

मऊ (चित्रकूट)। मऊ पुलिस ने स्कूल आती-जाती लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी युवक को पकड़ लिया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर नोटिस देकर छोड़ा।