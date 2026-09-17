Banda News: मासूम की गड्ढे में डूबने से मौत

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बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव कैरी निवासी गऊदीन ने बताया कि उसका पौत्र शनि (18 माह) बुधवार को सुबह घर के दरवाजे के पास खेल रहा था। वहां घर के पानी निकासी के लिए बने गड्ढे के पास वह चला गया, अचानक वह गड्ढे में गिरकर डूब गया। मौके पर पारिवारिक बहन बौरी ने देखा तो परिजन को बताया। बताया कि पिता मान सिंह मजदूरी करते हैं। घर में मां रेखा है। दो भाइयों में छोटा था। थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।