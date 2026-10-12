Banda News: सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

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बच्ची की मां ने गांव के ही 20 वर्षीय युवक पर करीब एक माह से दुष्कर्म करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, बच्ची की मां ने सोमवार शाम थाने में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि करीब एक माह पहले गांव का युवक बच्ची को दुकान से गुटखा लाने के बहाने बुलाकर ले गया था। इस दौरान उसने बच्ची से दुष्कर्म किया।आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी ने कई बार बच्ची से दुष्कर्म किया। करीब 10 दिन पहले वह बच्ची को अपने घर के अंदर ले गया। बच्ची के रोने पर उसे छोड़ दिया। आरोप है कि युवक ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ बबेरू कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बालिका का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।