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Banda News: सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:49 PM IST
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Case registered over alleged rape of seven-year-old girl.
बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
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बच्ची की मां ने गांव के ही 20 वर्षीय युवक पर करीब एक माह से दुष्कर्म करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, बच्ची की मां ने सोमवार शाम थाने में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि करीब एक माह पहले गांव का युवक बच्ची को दुकान से गुटखा लाने के बहाने बुलाकर ले गया था। इस दौरान उसने बच्ची से दुष्कर्म किया।
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आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी ने कई बार बच्ची से दुष्कर्म किया। करीब 10 दिन पहले वह बच्ची को अपने घर के अंदर ले गया। बच्ची के रोने पर उसे छोड़ दिया। आरोप है कि युवक ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ बबेरू कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बालिका का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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