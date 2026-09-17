Banda News: चंद्रावल नदी में डूबे तीन वर्षीय प्रियांशु का शव मिला
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:27 PM IST
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फोटो 5- जसपुरा सीएचसी में मौजूद परिजन। संवाद
फोटो 6- एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर खड़े तहसीलदार महेश कुमार गुप्ता। संवाद
-मां के सामने दीवार पार करते समय नदी में गिर गया था
संवाद न्यूज एजेंसी
पैलानी (बांदा)। पड़ोहरा गांव में चंद्रावल नदी के रपटे से गिरे तीन वर्षीय प्रियांशु का शव बृहस्पतिवार को मिला। इकलौते बेटे की मौत से परिजन बेहाल हैं।
बुधवार सुबह करीब आठ बजे प्रियांशु अपनी मां शशि और बाबा सुखदेव पाल के साथ इलाज कराने पैलानी जा रहा था। रपटा पार करते समय मां की पकड़ कमजोर होने से वह नदी में फिसल गया। पुलिस व प्रशासन ने तलाश कराई पर सफलता नहीं मिली। जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के संज्ञान पर जालौन से एसडीआरएफ टीम बुलाई गई।
बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे प्रियांशु का शव केन नदी पुल व पीर दीया बानी इलाके के बीच जाल में फंसा मिला। टीम ने उसे सीएचसी जसपुरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना इंस्पेक्टर ऋषि देव सिंह ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रियांशु अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनें हैं। पिता संतोष पाल अहमदाबाद में नौकरी करते हैं। घटना से मां शशि पाल, दादी दुर्गी, बाबा सुखदेव पाल सहित अन्य परिजन बिलखते रहे।
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फोटो 6- एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर खड़े तहसीलदार महेश कुमार गुप्ता। संवाद
-मां के सामने दीवार पार करते समय नदी में गिर गया था
संवाद न्यूज एजेंसी
पैलानी (बांदा)। पड़ोहरा गांव में चंद्रावल नदी के रपटे से गिरे तीन वर्षीय प्रियांशु का शव बृहस्पतिवार को मिला। इकलौते बेटे की मौत से परिजन बेहाल हैं।
बुधवार सुबह करीब आठ बजे प्रियांशु अपनी मां शशि और बाबा सुखदेव पाल के साथ इलाज कराने पैलानी जा रहा था। रपटा पार करते समय मां की पकड़ कमजोर होने से वह नदी में फिसल गया। पुलिस व प्रशासन ने तलाश कराई पर सफलता नहीं मिली। जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के संज्ञान पर जालौन से एसडीआरएफ टीम बुलाई गई।
बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे प्रियांशु का शव केन नदी पुल व पीर दीया बानी इलाके के बीच जाल में फंसा मिला। टीम ने उसे सीएचसी जसपुरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना इंस्पेक्टर ऋषि देव सिंह ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रियांशु अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनें हैं। पिता संतोष पाल अहमदाबाद में नौकरी करते हैं। घटना से मां शशि पाल, दादी दुर्गी, बाबा सुखदेव पाल सहित अन्य परिजन बिलखते रहे।
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