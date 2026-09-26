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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Banks to open today; strike scheduled from the 28th to the 30th.

Banda News: आज खुलेंगे बैंक, 28 से 30 तक रहेगी हड़ताल

Sat, 26 Sep 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:22 PM IST
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Banks to open today; strike scheduled from the 28th to the 30th.
बांदा। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये से अधिक का बैंकिंग लेनदेन प्रभावित हो सकता है। हालांकि हड़ताल से पहले रविवार को बैंक खुले रहेंगे।
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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के आह्वान पर जिले के बैंक कर्मचारी और अधिकारी तीन दिन हड़ताल में शामिल होंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांग पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना है। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में समयानुसार बढ़ोतरी, पेंशन में डीए की समानता और बैंकों में कर्मचारी व अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति समेत अन्य मांगें शामिल हैं।
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हड़ताल से पहले रविवार को बैंक खुले रहेंगे। ग्राहक हड़ताल से पहले रविवार को बैंक पहुंचकर जरूरी काम निपटा सकते हैं। 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित रहेगा। नकद जमा-निकासी, चेक से जुड़े काम, ड्राफ्ट और अन्य शाखा आधारित सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं में से कुछ सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रह सकती हैं। सेवा की उपलब्धता संबंधित बैंक की व्यवस्था पर निर्भर करेगी।
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