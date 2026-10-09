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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Atul Maheshwari Scholarship Exam-2026 to be held in Banda on the 18th.

Banda News: बांदा में 18 को होगी अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा

Fri, 09 Oct 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:54 PM IST
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Atul Maheshwari Scholarship Exam-2026 to be held in Banda on the 18th.
बांदा। अमर उजाला फाउंडेशन के माध्यम से संचालित होने वाली अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा- 2026 का आयोजन बांदा के आदर्श इंटर कॉलेज में 18 अक्तूबर को होगा।
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पात्र सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र का लिंक उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पहले ही भेज दिया गया है। प्रवेश-पत्र में कोई भी दिक्कत हो तो घबराएं नहीं। अपने स्कूल का फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड साथ लेकर आएं। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधा घंटे पहले पहुंचना होगा।
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ऐसे डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र
लिंक http://www.amarujala.com/atul-maheshwari-chhatravritti-2026 पर जाकर आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद दिखने वाले पहले खाने में वही मोबाइल नंबर डालें, जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। इसके बाद अपने नाम का चयन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।
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अगर आपको एसएमएस के जरिये भेजा जाने वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक मोबाइल पर प्राप्त नहीं हुआ है या प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ई-मेल आईडी foundation@amarujala.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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