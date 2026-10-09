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Banda News: बालक को सांप ने डसा, मौत

Fri, 09 Oct 2026 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:48 PM IST
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Boy bitten by snake, dies.Boy bitten by snake, dies.
बांदा। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के गांधी नगर निवासी मेवालाल ने बताया कि वह व पुत्र रंजीत (6) रात में घर में तखत पर सोए थे।
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सांप ने तखत पर चढ़कर रंजीत के बाएं हाथ की अंगुली में डस लिया। बालक के चीखने में उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा तो सांप बालक के हाथ में लिपटा था। उन्होंने डंडे से सांप को मार दिया। बालक को गंभीर हालत में सीएचसी पहुंचाया। यहां से डॉक्टरों ने उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।

मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। वह तीन बहनों में इकलौता था। नरैनी कोतवाल भाष्कर मिश्र ने बताया कि सांप के डसने से बालक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)
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