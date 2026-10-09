Banda News: बाइक टक्कर से घायल बेलदार ने दम तोड़ा

रामनरेश बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव कैरी के निवासी थे। वह चार अक्तूबर को अपने साथी सिब्बू के साथ राशन लेने बिसंडा गए थे। लौटते समय बबेरू रोड पर पीछे से आई बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।उन्हें बिसंडा पीएचसी ले जाया गया और वहां से कानपुर रेफर किया गया। बृहस्पतिवार को कानपुर से गांव लाते समय उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। बिसंडा थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)