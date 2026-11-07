Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   A 15-bed ward at the district hospital, and 10 beds each at the medical college, have been reserved.

Banda News: जिला अस्पताल में 15 बेड का वार्ड, मेडिकल कॉलेज में 10-10 बेड आरक्षित

Sat, 07 Nov 2026 11:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
A 15-bed ward at the district hospital, and 10 beds each at the medical college, have been reserved.
फोटो-7- जिला अस्पताल में आरक्षित नेत्र रोग का वार्ड। संवाद
बांदा। दिवाली पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला अस्पताल में बर्न वार्ड के अलावा 15 बेड का आई वार्ड सृजित किया गया है। मेडिकल कॉलेज में 10-10 बेड आरक्षित हैं। ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे संचालित रहेगा। शिफ्टवार तीन ईएमओ तैनात रहेंगे।
विज्ञापन


दिवाली पर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 15 बेड का आई वार्ड सृजित किया गया है। जिला अस्पताल में एक जनरल सर्जन, फिजिशियन, ईएनटी सर्जन, नेत्र सर्जन की ऑन कॉल ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मासिस्ट भी तैनात रहेंगे। ऑक्सीजन सिलिंडर व दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा।
विज्ञापन

जिले में 108 की 23 एंबुलेंस, व 102 की 21 एंबुलेंस अपने हॉट स्पॉट में मौजूद रहेंगी। एंबुलेंस रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, पपरेंदा, चिल्ला, बबेरू, कमासिन, अतर्रा चुंगी, अतर्रा बाईपास, मुरवल, बिसंडा, बदौसा, कालिंजर, नरैनी, जसपुरा, पैलानी, मवई बाईपास पर तैनात रहेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में सभी विभागों में 10-10 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसमें हड्डी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक, स्त्री रोग विभाग आदि में बेड आरक्षित किए गए हैं। ड्यूटी रोस्टर बना लिया गया है। ड्यूटी रोस्टर के आधार पर डॉक्टर मौजूद रहेंगे।
------------

इमरजेंसी में यहां करें कॉल

-8005192743 (सीएमएस, जिला अस्पताल)
-102 एंबुलेंस (प्रसव मामलों में)
-108 एंबुलेंस (एक्सीडेंटल मामलों में)
-डायल-112 (पुलिस संबंधी)
-101 फायर ब्रिगेड
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed