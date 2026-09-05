फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Youth dies during treatment at private hospital; protest held in front of police station

Balrampur News: निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, थाने के सामने प्रदर्शन

Sat, 05 Sep 2026 11:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 05 Sep 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Youth dies during treatment at private hospital; protest held in front of police station
फोटो-31-बलरामपुर के सीएचसी तुलसीपुर छानबीन करती पुलिस ।-स्रोत : ग्रामीण
जरवा। शेखडीह जरवा गांव निवासी अशफाक (26) की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को तुलसीपुर थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम से अस्पताल की जांच कराकर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक के समझाने पर परिजन शांत हुए। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन


मृतक के भाई जुल्फेकार ने बताया कि मंगलवार देर शाम अशफाक के पेट में अचानक तेज दर्द और बुखार हुआ। परिजन जावेद और छोटे भाई मोहर्रम अली के साथ उसे तुलसीपुर स्थित अवध अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर अब्दुल महबूब खान ने इलाज शुरू किया। करीब तीन दिन इलाज के बाद बृहस्पतिवार सुबह डॉक्टर ने 60 हजार रुपये जमा कराने के बाद अशफाक को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर को फोन कर घटना की जानकारी दी।
विज्ञापन

जुल्फेकार का आरोप है कि डॉक्टर ने फोन पर कहा कि अब वह क्या कर सकते हैं। घटना की जानकारी पर प्रधान शकील खान समेत ग्रामीण शुक्रवार को तुलसीपुर थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अशफाक की एक-दो वर्षीय पुत्री है। वह हैदराबाद में मजदूरी करता था और करीब आठ माह से घर पर रह रहा था। उसकी मौत से परिवार में मातम है। वहीं, अस्पताल संचालक डॉ. अब्दुल महबूब खान ने आरोपों से इन्कार किया। उन्होंने बताया कि मरीज की मौत की सूचना मिलने के बाद इलाज के लिए ली गई फीस वापस कर दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed