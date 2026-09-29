Balrampur News: बारिश से कमजोर हुई घर की दीवार गिरी, दबने से बालक की मौत

विज्ञापन



फकीरे ने बताया कि बारिश के कारण घर की दीवार कमजोर हो गई थी। सोमवार देर शाम अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और उसके पास मौजूद उनका बेटा इलियास उसके नीचे दब गया। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर बालक को बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हादसे की सूचना मिलने पर राजस्व टीम गांव पहुंची और मौके का निरीक्षण कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार की। जिला आपदा विशेषज्ञ अरुण सिंह ने बताया कि घटना और क्षति की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि आपदा राहत के तहत प्रभावित परिवार को अनुमन्य सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन

बलरामपुर। लगातार बारिश से कमजोर हुए कच्चे मकान की दीवार सोमवार देर शाम अचानक ढह गई। इसके मलबे की चपेट में आने से 13 वर्षीय इलियास की मौत हो गई। हादसा उतरौला तहसील के लालपुर भलुरिया गांव में हुआ।