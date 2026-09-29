Balrampur News: अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड में बच्चों ने परखी प्रतिभा
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 29 Sep 2026 10:52 PM IST
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बलरामपुर। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड परीक्षा मंगलवार को एमपीपी इंटर कॉलेज में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में हुई। प्रधानाचार्य गीता गौतम की देखरेख में आयोजित परीक्षा में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
परीक्षा में ज्योति, अनवय शुक्ला, शिवांश वर्मा, युवराज आदि विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र वितरित किए गए। विद्यार्थियों ने पूरी गंभीरता और एकाग्रता के साथ प्रश्नों को हल किया।
परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र को लेकर अपने अनुभव साझा किए। अधिकांश विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र ज्ञानवर्धक होने के साथ कक्षा में पढ़ाए गए विषयों से जुड़ा था। कुछ सवालों ने उन्हें सोचने और तर्क के आधार पर उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। आसान प्रश्नों के साथ कुछ सवाल चुनौतीपूर्ण भी रहे। इससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और विषय की समझ परखने का अवसर मिला।
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प्रधानाचार्य गीता गौतम ने कहा कि ऐसी परीक्षाएं विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना विकसित करने के साथ उनकी प्रतिभा पहचानने में भी मदद करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ ऐसी प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। परीक्षा के दौरान विद्यालय का वातावरण अनुशासित रहा और शिक्षकों ने व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में सहयोग किया।
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परीक्षा में ज्योति, अनवय शुक्ला, शिवांश वर्मा, युवराज आदि विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र वितरित किए गए। विद्यार्थियों ने पूरी गंभीरता और एकाग्रता के साथ प्रश्नों को हल किया।
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परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र को लेकर अपने अनुभव साझा किए। अधिकांश विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र ज्ञानवर्धक होने के साथ कक्षा में पढ़ाए गए विषयों से जुड़ा था। कुछ सवालों ने उन्हें सोचने और तर्क के आधार पर उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। आसान प्रश्नों के साथ कुछ सवाल चुनौतीपूर्ण भी रहे। इससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और विषय की समझ परखने का अवसर मिला।
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प्रधानाचार्य गीता गौतम ने कहा कि ऐसी परीक्षाएं विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना विकसित करने के साथ उनकी प्रतिभा पहचानने में भी मदद करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ ऐसी प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। परीक्षा के दौरान विद्यालय का वातावरण अनुशासित रहा और शिक्षकों ने व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में सहयोग किया।