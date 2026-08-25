Balrampur News: तीन क्विंटल मिठाई कराई नष्ट

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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मथुरा बाजार में छेना मिठाई और खोया का नमूना लिया गया। यहां करीब दो क्विंटल छेना मिठाई खाने योग्य नहीं मिली, जिसे नष्ट करा दिया गया। प्राणपुर में खोया का नमूना लिया गया।इसके बाद टीम ने शिवपुर बाजार में छेना मिठाई और पेड़ा के नमूने लिए। यहां करीब एक क्विंटल रंगीन छेना मिठाई खराब मिली, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारियों को मिष्ठान और खोया की गुणवत्ता व स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन तक जांच और नमूना संग्रह अभियान जारी रहेगा। मिलावटी, दूषित या अनुपयुक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।