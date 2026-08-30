Balrampur News: स्वाइन फ्लू से प्रभावित मरीजों की अलग होगी ओपीडी

विज्ञापन



अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित संयुक्त जिला चिकित्सालय में छह बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। अस्पताल में शासन के गाइडलाइन के अनुसार स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की अलग से ओपीडी की जा रही है। ताकि यदि किसी मरीज में ऐसी समस्या हो तो संक्रमण का फैलाव न होने पाए। इंफ्लुएंजा के मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए टेमीफ्लू दवा मंगवाई गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. राजेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बीमारी के लक्षण, उपचार और बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी अस्पताल में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव कोई मरीज नहीं पाया गया है।

विज्ञापन

बलरामपुर। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में इंफ्लुएंजा एच-1 एन-1 (स्वाइन फ्लू) के मरीज मिलने के बाद जिले में बचाव को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय में छह बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ ही स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की अलग ओपीडी की व्यवस्था की गई है। सर्दी, जुकाम व बुखार से प्रभावित मरीजों की विशेष जांच कराकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।