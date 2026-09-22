Balrampur News: राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका को किया सम्मानित

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सभासद ने कहा कि सलमा खान ने शिक्षण कार्य के साथ विद्यालय के विकास, नवाचार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर समर्पण के साथ कार्य किया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार मिलना उनके साथ ही पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उनकी उपलब्धि अन्य शिक्षकों को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी।सम्मानित होने के बाद सलमा खान ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में और अधिक उत्साह व प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही।